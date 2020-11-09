فرقة البوب الكورية BTS تفرض سيطرتها على حفل MTV للموسيقى الأوروبية

متابعة بتجــــــــــــرد: فازت فرقة BTS الكورية الجنوبية لموسيقى البوب بأربع جوائز في حفل MTV للموسيقي الأوروبية من بينها جائزة “أفضل أغنية” عن أغنيتها “ديناميت” وجائزة أفضل فرقة لتتوج بذلك عاماً أكدت فيه تلك الفرقة الكورية مكانتها كفرقة عالمية رئيسية.

وكانت “ديناميت” أول أغنية باللغة الإنكليزية للفرقة وقد حققت ما يقرب من 34 مليون استماع مباشر على الانترنت في أميركا ومبيعات بلغت 300 ألف نسخة في أسبوعها الأول ما جعل (بي.تي.إس) أول فرقة كورية تتصدر لأول مرة قائمة بيلبورد 100 الأميركية للأغاني الفردية.

كما فازت الفرقة المكونة من سبعة أفراد بجوائز “إم تي في” لأفضل عرض مباشر افتراضي وأكبر عدد من المعجبين على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا تعني عدم وجود جمهور ولا حفل للاحتفاء بإنجازها.

وبدلاً من ذلك، أنشأت القناة الموسيقية استاداً افتراضياً مليئاً بالمشجعين الذين كانوا يلوحون ويهتفون لهذا الحدث مع ظهور الأعمال الفنية في عروض مسجلة مسبقاً وتسلم الفائزون الجوائز أمام الكاميرا.

وفازت المغنية الكولومبية كارول جي بجائزة أفضل أغنية لاتينية جديدة وأفضل تعاون عن أغنية “توسا” التي ظهرت فيها نيكي ميناج وحصلت ليدي غاغا على جائزة “أفضل فنان” فيما حصل “دي جي خالد” على جائزة أفضل فيديو.

أما فرقة ليتل ميكس البريطانية ففازت بجائزة أفضل عمل بوب لعام 2020، وأدّت “سويت ميلودي” في بث تم تسجيله في لندن.