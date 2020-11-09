ملحم زين غاضب: “لك إخس عليكم مجموعة أنذال”!

متابعة بتجــــــــــرد: أعرب الفنان ملحم زين عن تعجّبه وغضبه من الوضع الذي يعيشه اللبنانيون في ظل أزمة فيروس كورونا الذي خرج عن السيطرة في لبنان.
وتحدّث في تغريدته الأخيرة على “تويتر” عن تحاليل الـ PCR، ساخراً من الوضع وقائلاً: “الـ PCR بلبنان رح يصير متل القهاوي الإكسبرس على الطرقات… كل 2 كيلومتر فيه محل بيعمل PCR عالواقف والمختبرات والمستشفيات بلبنان معتبرة كورونا موسم يجب قطافه… لك إخس عليكم مجموعة أنذال”.
نفيد بالذكر أن ملحم زين يشارك في لجنة حكام الموسم الأوّل من برنامج “ذا فويس سينيور” عبر شاشة “ام بي سي” إلى جانب زملائه الفنانين نجوى كرم، هاني شاكر وسميرة سعيد.
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