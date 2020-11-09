مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاده ويكشف عمره الحقيقي

متابعة بتجــــــــــــرد: إحتفل الممثل السوري مكسيم خليل بعيد ميلاده، فنشر صورة ظهر فيها وأمامه قالب حلوى. وكشف في التعليق الذي أرفقه بالصورة أنه بلغ الـ 42.

وكتب في تعليقه: “42 سنة.. عيشوا الحب وتركوه ياخدكم لأحلامكم.. الحب بخليك ما تخاف.. بخليك ما تستسلم.. الحب بخليك عايش.. هو البداية وهو الطريق وهو النهاية. شكراً لكل المحبة يلي بتغمروني فيها دايماً وتحديداً اليوم.. بتمنالكم كل السعادة والنجاح والحب”.

نفيد بالذكر أن مكسيم خليل كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل “أولاد آدم” إلى جانب النجوم ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة.