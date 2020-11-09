- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــرد: أثار الظهور الأخير للممثلة التركية فهرية افجين الجدل، وتعرضت لسخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت إطلالتها غير أنيقة ولا تليق بنجمة مثلها وزوجها اللذين هما من أهم نجوم تركيا.
وقد أطلت فهرية افجين ببزة رياضية يبلغ ثمنها 170 ليرة تركية، في حين دافع عدد كبير عنها، بأنها نجمة تفضل الملابس المريحة، ولا تسعى وراء الماركات الباهظة الثمن كغيرها من النجمات، وتفضل الملابس المريحة وغير الرسمية.
ورغم ان البدلة لم تلق الاعجاب من البعض، إلا أنها لاقت رواجاً لدى السيدات اللواتي تروق لهن الملابس المريحة، وذكرت المواقع التركية أن البزة نفدت من المحال فور ظهور فهرية بها، وهي تتسوق برفقة والدة زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الانتقادات.. نفاد بزة فهرية أفجين من الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.