رغم الانتقادات.. نفاد بزة فهرية أفجين من الأسواق

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار الظهور الأخير للممثلة التركية فهرية افجين الجدل، وتعرضت لسخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت إطلالتها غير أنيقة ولا تليق بنجمة مثلها وزوجها اللذين هما من أهم نجوم تركيا.

وقد أطلت فهرية افجين ببزة رياضية يبلغ ثمنها 170 ليرة تركية، في حين دافع عدد كبير عنها، بأنها نجمة تفضل الملابس المريحة، ولا تسعى وراء الماركات الباهظة الثمن كغيرها من النجمات، وتفضل الملابس المريحة وغير الرسمية.

ورغم ان البدلة لم تلق الاعجاب من البعض، إلا أنها لاقت رواجاً لدى السيدات اللواتي تروق لهن الملابس المريحة، وذكرت المواقع التركية أن البزة نفدت من المحال فور ظهور فهرية بها، وهي تتسوق برفقة والدة زوجها.