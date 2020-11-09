مؤيدة للحزب “الجمهوري”.. كيف احتفلت جينيفر لورنس بفوز بايدن؟

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الممثلة الأميركية الفائزة بالأوسكار جينيفر لورنس، بفوز المرشّح الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية بطريقة طريفة.

ولم تنتظر الممثلة الشابة تبديل ملابسها قبل الخروج للإحتفال، وركضت إلى الشارع بملابس النوم (البيجاما) لتُعلن فرحتها بانتصار بايدن في السباق الرئاسي.

ونشرت لورنس مقطع فيديو قصير لاحتفالاتها بالفوز في شوارع مدينة بوسطن، حيث تُصوّر أحدث أفلامها “Don’t Look Up” (دونت لوك أب).

وظهرت لورنس، في مقطع الفيديو ترقص بحماس في شوارع بوسطن، على أنغام أغنية “This Is America” للمغني تشايلديش جامبينو، وهي ترتدي ملابس النوم.

وعلّقت على الفيديو قائلة: “لم يكن أمامي خيار سوى إقامة حفل لشخص واحد”، بالإضافة إلى وسم “تعال إلى بوسطن. دعنا نحتفل”.

ووفقاً لموقع “بازفيد” الأميركي، كانت لورنس كشفت في وقت سابق، أنها كانت مؤيدة للحزب “الجمهوري”، لكنها اختارت التصويت للمرشّح الديموقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لأن دونالد ترامب “سيختار دوماً مصلحته الشخصية قبل مصلحة أميركا”، مضيفة “ترامب لا يعكس قيمي كأميركية، ولا قيمي كإنسانة”.