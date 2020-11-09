أحمد صلاح حسني إلى السينما بعد “واقع افتراضي”

متابعة بتجـــــــــــرد: تلقّى الفنان أحمد صلاح حسني عرضاً لبطولة فيلم سينمائي جديد، على أن يتم عرضه في الصيف المقبل.

ويقرأ حسني سيناريو العمل خلال الأسابيع المقبلة، لكي يحسم مشاركته في الفيلم، ويرغب حسني في الاتجاه إلى السينما خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل أحمد صلاح حسني تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “واقع افتراضي”، الذي يتضمن 45 حلقة، ويشارك في بطولته، إيمان العاصي، مي القاضي، إسلام جمال، إيناس كامل، مها أبو عوف، محمود حافظ، وأحمد جمال سعيد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان آخر عمل سينمائي للفنان أحمد صلاح حسني بفيلم “الممر”، أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد فلوكس، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وسيناريو أمير طعيمة.

وشارك في رمضان الماضي ببطولة مسلسل “الفتوة” مع ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وأحمد خليل، وغادة طلعت، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، وعايدة رياض، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.