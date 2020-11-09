“مزح”.. ألبوم أنغام الخليجي يبصر النور خلال ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد الفنانة أنغام، لطرح الألبوم الخليجي المُنتظر “مزح” بعد غد الأربعاء 11 تشرين الثاني الجاري، عبر شاشة “روتانا خليجية”.

وبدأت قنوات “روتانا” حملتها الترويجية للألبوم خلال الأيام الماضية، من خلال نشر مقطع فيديو مصّور لـ”أنغام” ظهرت خلاله جالسة أمام مرآة، وذلك لزيادة عملية الإثارة والتشويق للألبوم.

وتقدّم أنغام، في الألبوم إحدى عشرة أغنية هي “ألف سلامة”، “هنا وهناك”، “تسلم يدينه”، “بعض الخطأ”، “ألف آسف”، “غريب”، “آخر لقاء”، “أدور”، وغيرها من الأغنيات.

ألبوم “مزح” يشرف على تنفيذه الملحن سهم، الذي وضع بصمته على ألحان عدة أغنيات بالألبوم، الذي تعاونت خلاله أنغام، مع عدد من كبار الملحنين والشعراء والموزعين في الخليج، أبرزهم تركي آل الشيخ، بدر بن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد، وليد فايد، عصام الشرايطي.

أنغام، طرحت في شهر آب (أغسطس) الماضي، فيديو كليب أغنية “بحبك وبرتاحلك”، عبر حسابها الخاص بموقع “تيك توك” الشهير وهي من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم، وحمل آخر ألبوم غنائي طرحته أنغام، اسم “حالة خاصة جدا”، الذي ضّم نحو 14 أغنية، أبرزها “هتقول لربنا إيه”، “ياريتك فهمني”، “مطمنة”، وغيرها.

الفنانة أنغام، تألقت خلال شهر تشرين الأول الماضي، بحفل جماهيري كبير بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة، يُعد الأول لها منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقدمت خلاله مجموعة من أبرز أغنياتها الشهيرة والأخيرة التي جاءت ضمن ألبومها “حالة خاصة جدا”.