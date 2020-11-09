يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
"الخليج 365" من بيروت: أطلق المغني الشعبي السوري "حسين الديك" أغنية جديدة بعنوان "أنا الملك" من كلمات عامر لوند، ألحان سهيل شاكر، توزيع ريان، ميكس وماسترينغ فادي جيجي.
يذكر أن الديك صور الأغنية في لبنان بعدسة المخرجة هيفا الفقيه. وقد تخطّى الكليب المليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من إطلاقه.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الديك يصدر "أنا الملك" وأوّل مليون خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.