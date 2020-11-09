حسين الديك يصدر "أنا الملك" وأوّل مليون خلال 24 ساعة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق المغني الشعبي السوري "حسين الديك" أغنية جديدة بعنوان "أنا الملك" من كلمات عامر لوند، ألحان سهيل شاكر، توزيع ريان، ميكس وماسترينغ فادي جيجي.

يذكر أن الديك صور الأغنية في لبنان بعدسة المخرجة هيفا الفقيه. وقد تخطّى الكليب المليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من إطلاقه.

