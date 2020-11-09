"الحب ضيعني" جديد زياد برجي

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"الخليج 365" من بيروت : أطلق الفنان اللبناني "زياد برجي" أغنية مصرية جديدة بعنوان "الحب ضيعني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

برجي كان يخطط منذ فترة لإطلاق أغنية مخصصة لجمهوره المصري كعربون شكر لهم، ذلك بعد أن لاقت أغنيته "شو حلو" نجاحاً واسعاً في مصر.

"الحب ضيعني" من كلمات أمير تيما، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

وقد تصدّرت التوب تريندينغ على يوتيوب خلال أوّل ساعات من إطلاقها، أمّا على أنغامي فتلاقي الأغنية رواجاً أيضاً بعد أن دخلت ضمن عدّة قوائم لأفضل الأغاني العربية.

