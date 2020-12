فيلم "Hold Me Back" يفوز بجائزة مهرجان طوكيو

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: فاز فيلم "Hold Me Back" للمخرجة اليابانية أكيكو أهكو الاثنين بجائزة الجمهور بمهرجان طوكيو السينمائي الدولي، فيما تعد الجائزة الوحيدة بنسخة هذا العام من المهرجان التي أقيمت بهدف إعادة إحياء النشاط في هذه الصناعة المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت المخرجة قد فازت سابقًا بجائزة الجمهور من خلال الكوميديا الرومانسية لعام 2017 Tremble All You Want.

وحظي فيلمها الروائي الجديد Hold Me Back بالثناء بسبب تعاملها الحيوي مع الحقائق الاجتماعية لحياة العزوبية الشابة للعديد من النساء اليابانيات.

العمل كوميديا رومانسية ويدور حول امرأة معتادة على العزوبية تدعى ميتسوكو تبلغ 31 عاماً تقع في حب شاب أصغر منها. وهو مقتبس من رواية ريسا واتايا اليابانية الحائزة على جوائز والتي تحمل العنوان نفسه.

تقوم بدور البطولة "رينا نونين" بدور "ميتسوكو" ، وهي امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا كانت عازبة لسنوات عديدة. واهمة بعض الشيء وخائفة للغاية من العلاقة الحميمة، وهي تعتمد على صديق وهمي في دماغها، يُدعى أ (مختصر إجابة) ، يتم من خلاله التعبير عن رغباتها ومخاوفها وصدماتها.

عندما تلتقي بشاب أصغر منها (كينتو هاياشي) يثير اهتمامًا خامدًا طويلاً بالعلاقة الرومانسية ، تنغمس ميتسوكو في معركة ضد نفسها ، ممزقة بين رغباتها المفاجئة والبقاء داخل منطقة الراحة الخاصة بها.

وحظي الفيلم بأكبر عدد من الأصوات بين الأفلام الـ30 التي نافست في قسم "طوكيو بريميير" الذي حل محل المسابقة الرسمية، نظراً لصعوبة سفر المدعوين إلى اليابان في ظل القيود المفروضة على دخول البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأبقى المهرجان في نسخته الـ33 على عروض الافلام في دور السينما التي حضرها 40 ألفاً و533 شخصاً لمشاهدة 38 عملاً عرضت على مدار 10 أيام.

ووفقاً لبيانات رسمية شارك 847 ألفا و873 شخصاً في فعاليات المهرجان التي أقيمت "أونلاين".