شكرا لقرائتكم خبر عن غدا صابر الرباعى يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم غدا الثلاثاء المطرب صابر الرباعي فعاليات مهرجان الموسيقي العربية علي مسرح علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك وبقيادة المايسترو هاني فرحات، ومن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب"جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضمنت 29 حفلا لـ 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

ويشارك بالمهرجان 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.