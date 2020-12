شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تحتفل بنجاح ألبومها الجديد "Positions" وتوجه رسالة إلى جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة العالمية أريانا جراندي عن سعادتها البالغة لحصول ألبومها الجديد " Positions" على المركز الأول فى مؤشر "Billboard 200 – بيلبورد 200" الأمريكي.

وشاركت أريانا جراندي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها البالغ عددهم 205 ملايين متابع، وهي تبتسم وعيناها مغلقتان بينما كانت ترتدي فستانًا ورديًا بفيونكة كبيرة، معلقة بقولها :"سعيدة".



أريانا جراندي عبر انستجرام

يأتي ذلك بعدما وجهت النجمة العالمية الشكر إلى جمهورها، حيث كتبت عبر انستجرام :"مرحبا.. شكرا لكم... أشعر أنه من المهم التعبير عن الامتنان لحبكم ودعمكم... هذا هو ألبومي المفضل حتى الآن واستجابتكم للموسيقى جعل قلبي ممتلئًا بشكل لا يصدق، ولا يمكنني حتى أن أبدأ في التعبير بشكل كامل عن معنى ذلك. لذا شكرا لكم. كثيرا جدا".

وفي وقت سابق، كشفت النجمة العالمية أريانا جراندى، النقاب عن ألبومها السادس الذى يحمل اسم Positions، حيث طرحت الألبوم كاملًا، اليوم الجمعة، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وجاء هذا بعد مرور أكثر من عام ونصف على إعلان نجمة البوب خططها لإطلاق الألبوم الجديد، وذلك وفقًا لما نشره موقع "billboard".

والأغنية الرئيسية للألبوم الجديد هي أغنية Positions، والتي تعكس شكل الحياة داخل البيت الأبيض وإدارة البلاد تحت قيادة أريانا جراندى، كما يتضمن الألبوم المكون من 14 أغنية، عددًا من الدويتو، بما في ذلك أغنية "Safety Net" مع Ty Dolla $ ign وأغنية "Off the Table" مع The Weeknd، إضافة إلى تعاونها مع Doja Cat في أغنية "Motive".

وغردت أريانا جراندى، قبل أيام، بهذه المناسبة، "هذا المشروع هو المفضل لدى لأسباب عديدة ولا يمكننى الانتظار حتى يكون متاح لكم.. شكرًا لكم على حبكم وإثارتكم، فهذا يعنى العالم بالنسبة لى".