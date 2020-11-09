شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع وبيومي فؤاد من المكرمين فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة التي ستنطلق يوم 16 نوفمبر وتستمر حتي 20 من نفس الشهر عددا من نجوم المسرح في مصر والوطن العربي ومنهم الفنانة حنان مطاوع ويمنحها درع المهرجان الشبابي ويكرم النجم بيومي فؤاد ويمنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديري ، وتكريم الفنان اللبناني قاسم اسطنبولي كأفضل شخصية عربية شابة لعام (2019 ) والمخرج المصري أسلام امام كأفضل شخصية مصرية شابة لعام (2019).

واختارت لجنة المشاهدة و الاختيار المكونة من : المخرجة كريمة بدير والمخرج سامح مجاهد والفنان طارق صبري والسينوغرافي محمود صبري والناقد والكاتب الدكتور ياسر علام 10 عروض مسرحية هي التي ستشارك في الدورة الخامسة في مختلف مسابقات المهرجان ومن تلك العروض في مسابقة العروض الكبرى يشارك 4 عروض هي " هاملت 1982" إخراج فكرت سالم من العراق ومسرحية " إيزيس " للمخرجة كريمة بدير من جمهورية مصر العربية ومسرحية " أرض بلا أحلام " للمخرج باولو أليسندري من إيطاليا ومسرحية " الوحوش الزجاجية إخراج : يوسف الأسدي من جمهورية مصر العربية وفي مسابقة المونودرما تم اختيار عرض " حلم هاملت " للمخرج مينتور جمبراج من كوسوفو ، وعرض " صورة ماريا " للمخرجو منار زين من مصر وعرض " قوم يابا " للمخرج قاسم اسطنبولي من لبنان، أما في مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فيشارك فيها 3 عروض مسرحية هي : " عجاف+200 " من ليبيا وإخراج: وسيم بورويص و" أغنية على الممر " من مصر

إخراج: بدر الأحمدى ومسرحية " ابي رجلا " من اسبانيا للمخرج البرتو سابينك .

ومن أهم الفعاليات في المهرجان ندوة عن الفنانة سناء جميل التى تحمل الدورة اسمها ويديرها الكاتب الصحفي مفيد فوزي ويتحدث فيها النجم الكبير محمد صبحي عن تجربته مع سناء جميل في مسرحية " الزيارة " وأيضا تتحدث الفنانة القديرة سميحة أيوب عن علاقتها بسناء جميل ، ويقيم المهرجان أول مناظرة مسرحية عن 150 سنة مسرح مصري ويحكم المناظرة الفنان الكبير محمود الحديني ويناظر فيها الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج مع الدكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ الاكاديمي بجامعة حلوان ، كما يشهد المهرجان حفل توقيع كتاب "جسد الممثل بين الحركة المعتادة و الحركة المعبرة" للدكتور مدحت الكاشف وحفل توقيع كتاب " دراما الطفل في عمان " للدكتور خالد الزدجالي كما يقيم المهرجان 5 مؤتمرات صحفية للنجوم المكرمين.