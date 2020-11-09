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شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يسخر من صورته طفلا: "أول طفل فى التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته، سخر النجم محمد هنيدى من صورته طفلا، والتى نشرها عبر "انستجرام"، و"تويتر"، حيث علق على صورته وهو طفل، وعار من ملابسه قائلا، "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي.. مش فاهم ليه"، حيث اعتاد هنيدى فى الآونة الأخيرة أن يسخر من صوره الشخصية، وصوره وهو طفل، حيث أصبح معتادا على "خلق الترند".
هنيدى
هنيدى
وكانت شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها بصورة تجمعها بالنجم محمد هنيدى، عبر حسابها على انستجرام، من حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، وكتبت شيماء على الصورة قائلة: "العشق كوميديانى المفضل حافظة كل إفيهاته".
وحرص النجم محمد هنيدى حضور حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا و الفنان أحمد خالد صالح بصحبة ابنته، وارتداء كمامة سوداء طوال الفرح، اتباعا إجراءات الوقاية، كما ظهر النجم خالد الصاوى في فيديو بتهنئة العروس وتقبيل يدها والرقص على أنغام أغانى النجم تامر حسنى.
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