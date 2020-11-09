شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا ألبا تلعب التنس بعد احتفالها بفوز جو بايدن رئيسا لأمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت النجمة العالمية جيسيكا ألبا إلى ملعب التنس في مسقط رأسها بلوس أنجلوس بعدما شاركت في الاحتفالات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بفوز جو بايدن رئيسا للبلاد، حيث قررت التعامل مع بعض الضغوط التي حدثت لها جراء الانتخابات الرئاسية، من خلال التنفيس عن نفسها في ملعب التنس.



الفنانة جيسيكا ألبا

وشوهدت النجمة العالمية جيسيكا ألبا البالغة من العمر 39 عاما في إطلالة أنيقة خلال تواجدها في ملعب التنس بلوس أنجلوس، وعلى ما يبدو، كانت نجمة " Sin City " تأخذ دروسًا من مدربها للمساعدة في تحسين لعبتها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



جيسيكا ألبا

وأظهرت الصور، النجمة العالمية وهي تغادر الملعب مرتدية بذلة رياضية باللون الوردي الفاتح وحذاء رياضي أبيض، وتزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، غطت نفسها بجاكت وردي طويل.

كما ارتدت جيسيكا ألبا نظارة شمسية أنيقة وقناعًا واقٍ متعدد الألوان على فمها وأنفها وسط تفشي جائحة فيروس كوورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصاب نحو 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها.

ودائما ما تلتزم ألبا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ففي وقت سابق، التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية جيسيكا ألبا، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وهي تتجول مع ابنتيها هونور صاحبة الـ 12 عاماً، وهايفين صاحبة التسع سنوات، في أحدث ظهور خلال أكتوبر الماضي، حيث ظهرت مع ابنتيها في شوارع لوس أنجلوس، وهما يرفعان شعار "السلامة أولاً"، فقد ظهرا وهما يرتدان الكمامات الطبية ويمسكان بمطهر الكحول من أجل حمايتهما منا لإصابة بفيروس كورونا القاتل.