شكرا لقرائتكم خبر عن مينا الحماني وعبد اللطيف حويدر في صور جديدة قبل الموسم الرابع من مسلسل Elite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة مينا الحماني، نجمة المسلسل الإسباني الشهير Elite، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها مع أبطال المسلسل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بصحبه النجم عبد اللطيف حويدر والنجم عمر أيوسو.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل الإسباني الشهير Elite، كشفت عن لقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الرابع من المسلسل المقرر أن يضم تفاصيل أكثر ومغامرات جديدة بعد غياب بعض الممثلين عن الموسم الجديد ورحيلهم بخروجهم من المدرسة والانتقال لاستكمال دراستهم فى إحدى الكليات.

ووفقًا لتقرير عبر موقع tvline فإن الموسم الرابع من المسلسل الشهير، سيحظى بالكثير من المفاجآت بعد استبعاد النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا"، والنجمة العالمية دانا باولا صاحبة شخصية "لو"، والممثلة الإسبانية صاحبة الأصول المغربية مينا الحمانى، من الموسم الرابع، بعد تخرجهم من الصف الأخير في المدرسة واتجاههم إلى بدء مغامرات جديدة في الجامعة.



