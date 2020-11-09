عمرو سلامة يعلن تصدر "ما وراء الطبيعة" قائمة الـ"Top 10"بـ 3 دول أجنبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص المخرج عمرو سلامة، على الإحتفال بتصدر مسلسله "ما وراء الطبيعة" قائمة الـ"top 10" في 3 دول أجنبية .
ونشر سلامة، القائمة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فرنسا وألمانيا وبلچيكا ينتفضون".
مسلسل" ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.
العمل بطولة أحمد أمين، الذي يجسد دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل.
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