أنغام تطرح البوستر الدعائي لألبومها الخليجي "مزح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طرحت الفنانة أنغام، البوستر الدعائي لألبومها الخليجي "مزح"، استعدادًا لطرحه خلال اليومين المقبلين.
ونشرت أنغام، البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنغام ..مزح.. 11 نوفمبر".
ويحتوي ألبوم "مزح" على عدد من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".
وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.
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