"يقاوم المرض بشدة".. مجدي الطيب على سرير المرض بالمستشفى بعد الإصابة بكورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الناقد الفني مجدي الطيب، اليوم الاثنين، صورة له وهو راقد على سرير المرض في مستشفى العجوزة، حيث يعالج هناك من مرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وعلّق الطيب على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ومازالت المعركة مستمرة.. فيروس كورونا القاتل يبحث عن ثغرة للإجهاز عليّ.. والمقاومة على أشدها من جانبي.. ويبدو أن الأمر سينتهي مع صافرة النهاية!".

وكان قد أعلن الناقد الفني مجدي الطيب، يوم الجمعة الماضي، إصابته بفيروس كورونا، ونشر صورة له عبر "فيسبوك" من داخل مستشفى العجوزة، وعلّق: "ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن.. الكورونا.. دعواتكم".

وكشف الطيب مساء أمس الأحد، عن مفاجأة كبيرة، بعدما ذكر بأن الفنان فايق عزب يرقد على بعد خطوات منه، حيث يعاني من الإصابة بمرض "مارسا" الذي انتشر عام 2007 وتسبب في وفاة 11 ألف شخص.