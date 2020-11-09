"ريا وسكينة".. دينا فؤاد تهنئ إيناس كامل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة دينا فؤاد، على تهنئة الفنانة إيناس كامل، بعيد ميلادها.

ونشرت دينا، صورة تجمعهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتي أختي وصاحبتي وبنتي وأمي وحبيبتي وعشرة سنين كتير عدت علينا بحلوها ومرها يا أجدع وأطيب إيناس في الدنيا.. بحبك قوي ودايمًا أنا وانتي ريا وسكينة وبكيزة وزغلول وأحلام هند وكاميليا".

يذكر أن الفنانة دينا فؤاد، تشارك في مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

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