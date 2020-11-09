أم كلثوم بتقنية الهولوجرام من داخل قصر عابدين في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تطلّ كوكب الشرق أم كلثوم في سهرتين متتاليتين على المسرح بتقنية الهولوجرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، في حفل تعرضه مجموعة MBC.

ظهور أم كلثوم بتقنية الهولوجرام من إنتاج شركة NDP بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وسيتمكن المشاهدون عبره من مُحاكاة أجواء حفلات كوكب الشرق الحية في القرن الماضي.

وتُقام السهرتان التي تنظمهما شركة RMC داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، ويُسمح فيهما باستقبال الجمهور، مع اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وتحيي الفقرة الأولى الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع أم كلثوم والتي سبق ولفتت الأنظار أثناء مُشاركتها في حلقات برنامج "أراب جوت تالنت"، وستُقدم خلال الحفل أغنيتي "أمل حياتي"، و"أنساك".

بينما تقدم صوت مصر الخالد أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عدد من أغنياتها الشهيرة منها "أنت عمري"، و"ألف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الأطلال".

وأقيم حفل كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، من قبل في مدينة العلا في السعودية، وأقيم أيضا في دار أوبرا دبي، ومن المتوقع أن تقام حفلات مماثلة في مدن ومناطق أخرى حول العالم.

وتطل أم كلثوم في تمام الثامنة من مساء الجمعة والسبت 20، 21 نوفمبر الجاري.