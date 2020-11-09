إصابة ويزو بكسر في ذراعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة دينا محسن "ويزو"، عن تعرضها لإصابة بكسر في يدها اليمنى.

ونشرت ويزو، صورة لها توضح من خلالها الكسر الذي تعرضت له، بعدما وضعت ذراعها في "الجبس"، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله على كل حال .. وقدر الله وما شاء فعل".

يذكر أن "ويزو" تشارك في مسرحية "اللوكاندة" التي تعرض حاليًا على مسرح نجيب الريحاني، ويشارك فيها أشرف عبد الباقي، دينا محسن، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر.

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