رامز أمير لـ"الخليج 365": "نجيب زاهي زركش" عمل متكامل.. والإصابة جزء من الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان رامز أمير، إنه يشارك في السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني.

وأضاف رامز في تصريح خاصة لـ"الخليج 365": "مستمتع جدا بالشغل مع الدكتور يحيى، ومع المخرج شادي الفخراني، عمل متكامل وفيه متعة رهيبة وعامل شخصية رهيبة، مش هقدر أكشف تفاصيلها وأفضل الجمهور يشوفها وقت عرض العمل".

وعن السينما، أوضح "هناك عمل أكشن خطر جدًا، والناس هتنبسط بيه"، وعن وصفه للعمل بالخطر وكيف يُقدم على تنفيذ المشاهد الخطيرة بنفسه دون خوف، رد "من أول يوم عارف إنها خطر بعد (حملة فرعون) كنت مخبي فترة الإصابة اللي جاتلي الأنكل كله خرج من رجلي في تمرينة، وكنت عارف خطورة اللي بعمله من أول يوم وإن الإصابة جزء من الرياضة زي ما ترجعي تعبانة من الشغل".

"نجيب زاهي زركش" يشهد عودة الفنان يحيى الفخراني لدراما رمضان، بعد غياب منذ مسلسل "بالحجم الطبيعي"، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.