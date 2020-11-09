بالصور| تكريم عزت العلايلي وصلاح عبدالله بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأبو قير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تصوير- حازم جودة: على هامش فعاليات الدورة الـ36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، تم تكريم الفنان عزت العلايلي والفنان صلاح عبدالله في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر الأكاديمية بأبو قير. شهد التكريم حضور رئيس المهرجان الأمير أباظة، وعدد من الفنانين المشاركين في فعاليات المهرجان. جدير بالذكر أن عزت تحدث في ندوة تكريمه التي أقيمت اليوم الاثنين، عن مسيرته الفنية، منذ بدايتها، وكيف كانت أول مشاركة فنية له بدور صامت، إذ ظهر كتمثال في إحدى المسرحيات، ورغم ذلك كان سعيدًا جدًا، وطلب من أسرته الحضور لمشاهدته.

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