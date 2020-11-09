الليلة..الحجار .. و الرباعي .. ونادية في ختام مهرجان الموسيقي العربية

يسدل الليلة النجم التونسى صابر الرباعى، الستار على فعاليات الدورة الاستثنائية التى تحمل رقم 29، من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم «صابر» عدداً من أبرز أغانيه ومنها: الرجل الثانى، وأين أذهب، اعز الحبايب، على نار، ضاقت بيك، وغيرها من الأغانى الطربية الأصيلة التى تعبر عن هوية المقامات التونسية الأصيلة.

وفى نفس التوقيت تنطلق فعاليات الختام على مسرح الجمهورية، بحفل لفرقة الإنشاد الدينى، لتصعد بعد ذلك النجمة نادية مصطفى لختم فعاليات الدورة الاستثنائية بباقة من أجمل أغانيها الخاصة إلى جانب أغانى التراث بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.

وعلى الجانب الآخر يختتم النجم على الحجار الليلة الأخيرة من ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو محمد الموجى.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، تطلق صافرة الختام الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجى.

تسلم الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للعزف والغناء والتى صاحبت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

يشار إلى ان المسابقة تنقسم إلى «مسابقة الأغنية الجديدة، ومسابقة العزف على آلة التشيللو، ومسابقة الغناء العربى للشباب، ومسابقة الغناء العربى لذوى الاحتياجات الخاصة من «الشباب»، ومسابقة الغناء العربى للأطفال، ومسابقة الغناء العربى للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة» وتم اختيار ثلاثة فائزين لكل جائزة باستثناء جائزة الأغنية الجديدة، وجاءت النتائج كالتالى:

فاز بجائزة مسابقة «الأغنية الجديدة» وقيمتها 100000 جنيه مصرى مُناصفةً بين كل من الفنانة «نهى حافظ» بأغنية «أرض واحدة» كلمات ولحن أحمد لطفى وتوزيع يحيى الموجي، والمطربة آيات فاروق بأغنية «كلمني» كلمات ولحن خالد عبدالغفار وتوزيع إيهاب عبدالسلام.

اما مسابقة العزف على آلة التشيللو فاز بجائزتها الأولى وقيمتها 30000 جنيه مصرى «عبدالله سمير سيد إبراهيم، وحصل على المركز الثانى وقيمة جائزته 250000 جنيه مصرى «نور محمد عبدالشافي»، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20000 جنيه مصري

«إسلام السيد خميس»، والمركز الثالث مكرر بنفس قيمة الجائزة «إيهاب سمير شوقي».

أما جائزة مسابقة الغناء العربى للشباب فاز بمركزها الأول وقيمة جائزته 30000 جنيه مصرى «أحمد عبدالكريم عبدالجواد»، وفاز بالمركز الثانى وقيمة جائزته 250000 جنيه مصرى «مازن حلمى السيد»، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20000 جنيه مصرى «محمد أحمد محمد محمد النجار»، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لكل من «تقى محمد عبدالرحمن، وكريم علاء الدين لطفي».

اما مسابقة الغناء العربى للأطفال فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصرى «بسملة كمال بيومي»، وجاء فى المركز الثانى وقيمة الجائزة 15000 جنيه «يوسف بيتر»، وفى المركز الثانى مكرر بالقيمة المالية نفسها «لوجين تامر» من مركز تنمية مواهب الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وحصل على المركز الثالث وقيمة الجائزة 10000 جنيه كل من «إياد محمد أحمد قدورة»، والثالث مكرر «يوسف محمد مصطفى الراوي» بالقيمة المالية نفسها.

أما مسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة من الشباب والأطفال فى الغناء فجاءت الجوائز على النحو التالي:

فى البداية، جوائز الشباب وهي: المركز الأول وقيمة الجائزة 30000 جنيه مصرى كل من «نانسى عاطف شحاتة» من مركز الحفنى، و«هبة عادل إبراهيم يوسف» بالقيمة المالية نفسها، وجاء فى المركز الثانى وقيمة الجائزة 25000جنيه مصرى «رانيا محمود عبدالحميد» من مركز، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصري «محمد مصطفى على الزهري» من مركز الحفنى، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقديرلكل من «ريم هاني، لوجين خالد، فرح محمد».

أما مسابقة الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الغناء فقد فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20000 جنيه مصرى «هبة ربيع السيد ربيع» من أطفال مركز تنمية المواهب، وحصل على المركز الثانى «شرف أحمد شرف» من مركز تنمية المواهب وقيمة الجائزة

15000 جنيه مصرى فقط لاغير، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 10000 جنيه مصرى «جنة يوسف شعبان» من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضمنت 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حسب ترتيب الحفلات: نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبدالغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبدالحميد، حنان الخولى، انغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروة حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبة، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبدالحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبوالفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبدالله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبدالغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبدالحليم، إسماعيل صادق.

إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حمادة النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدى.

كما شاركت 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام إلى جانب 24 منتخب من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو أحمد عامر، المايسترو محمد الموجى، المايسترو صلاح غباشى، المايسترو إيهاب عبدالغفار، المايسترو فاروق البابلى، المايسترو مصطفى حلمى، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.