تامر حسني يحصل على المركز الـ 33 عالمياً بـ "قولني كلام"

حصل نجم الجيل الفنان تامر حسني على نسبة مشاهدة تخطت الـ 3 مليون بأحدث أغانيه "قولني كلام"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وتصدرت الاغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في مصر والوطن العربي

على تطبيق "ديزر" الموسيقي الخاص بشركة روتانا، وحصلت على المركز الـ 33 عالميًا على "يوتيوب" في تاني يوم من إطلاقها.



وتعد أغنية "قولني كلام" ضمن ألبوم "خليك فولاذي"، من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع علي فتح الله.

جدير بالذكر أن النجم تامر حسني قد أطلق 6 أغاني من ألبومه الجديد لعام 2020، ونجح في إبهار جمهوره في كل مرة أطلق فيها أغنية من أغاني الألبوم.