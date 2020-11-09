صورة..ماجد المصري يهنىء تامر حسني على أغنياته الجديدة

حرص الفنان ماجد المصري، على تهنئة الفنان تامر حسني، بمناسبة أغنيتي "قولني كلام، كرهتني في الحب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر ماجد صورته مع زوجته بجانب حسني، عبر خاصية "ستوري"، وعلق عليها قائلاً:"ألف مبروك ياتيمو، ودايمًا في العالي".
يذكر أن ماجد المصري شارك درامياً فيمسلسل "الوجه الآخر"، الذي يعرض عبر إحدى القنوات التلفزيونية الشهيرة، من بطولة"نسرين طاش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق"، ومن تأليف:ماجد المصري، فداء الشندويلي، إخراج: سميح النقاش.
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