غداً.. نادية مصطفى في ختام مهرجان الموسيقى العربية

تستعد الفنانة نادية مصطفى، لحفلها الختامي في فعاليات مهرجان الموسسيقى العربيةـ وذلك مساء غد الثلاثاء، في الأوبرا المصرية.
يقام الحفل غد الصلاصاء، في تمام الساعة الت 8 مساءً على مسرح النافورة المفتوح، بالإضافة إلى فرقة الإنشادالديني، بقيادة موسيقية للمايسترو علاء عبد السلام.
ضم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 عددًا كبيرًا من نجوم الغناءالعربي، أبرزهم "مدحت صالح، خالد سليم،عاصي الحلاني صابر الرباعي"،ومجموعة غنائية مميزة من أصوات الأوبرا، واستمرت فعالياته على مدار 10 أيام متتالية على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة (معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، النافورة، الصغير"، بالإضافة إلى أوبرا الأسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية، هى: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.
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