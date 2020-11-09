تفاصيل شخصية بشرى في مسلسل "الاختيار 2"

رنا صلاح الدين - تعاقدت الفنانة بشرى على تقديم أحد الأدوار في مسلسل "الاختيار 2"، الذي يقوم ببطولته الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، والذي من المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره داخل فريق عمل "الاختيار 2"، أن بشرى تجسد في العمل شخصية أحد المسئولين في لجنة حقوق الانسان، وتتصاعد الأحداث في شخصيتها من خلال متابعتها لأحداث اعتصام "رابعة العدوية"، التي قامت به جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013.

مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته إلى جوار مكي وكريم عبدالعزيز كلا من الفنانين، إياد نصار، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، وبشرى، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولته، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين فيه كضيوف شرف.

"الاختيار٢" يظهر بطولات الشرطة المصرية ودورها في حماية المجتمع المصري من العمليات الإرهابية، على عكس الجزء الأول منه الذي كان يظهر بطولات الجيش المصري في حماية المجتمع من الإرهاب والتكفيرين.

يذكر إن مسلسل "الاختيار 2" قدم منه جزء أول عرض في المارثون الرمضان الماضي، وكان يحكي قصة الشهيد البطل أحمد المنسي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، وهو من تأليف باهر دويدار، وأخرجه بيتر ميمي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد العوضي، ومحمود حافظ، وأحمد الرافعي، وأحمد فواد سليم، وناهد رشدي، وأخرين، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين فيه كضيوف شرف منهم، محمد إمام، وماجد المصري، وعمرو سعد، ومحمد رجب.