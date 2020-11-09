بايدن يحارب كورونا.. فريق متخصص من 13 عالما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تشكيل فريقه الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا، والمكون من 13 متخصصا.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس، في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" إن "إدارة بايدن جاهزة للسيطرة على وباء كورونا".



وفي وقت سابق، أبدى الرئيس بايدن، ترحيبه بالإعلان عن وصول لقاح ضد كورونا إلى نجاح بنسب كبيرة.

وقال بايدن في بيان: "نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة... إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي".

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ونوه إلى أن توفير اللقاح على نطاق واسع لن يتم إلا بعد عدة أشهر لذا فإن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة "فايزر"، ألبير بورلا، في بيان أنه "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وقفزت البورصات الأوروبية فور الإعلان عن احتمال التوصل إلى لقاح فعّال ضد كوفيد-19.

وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وذلك طبقا لإحصاء لـ"رويترز"، يوم الأحد، مع اجتياح موجة جديدة من "كوفيد- 19"، جميع أنحاء البلاد.