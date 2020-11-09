شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى ترحب بقدوم الشتاء على طريقتها الخاصة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الفنانة لقاء الخميسى على طريقتها الخاصة بقدوم فصل الشتاء، وانتهاء فترة الصيف، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ..ثم علقت عليها بكتابة : " سيبدأ الشتاء ، والكريسماس آتي للمنزل".

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وكانت أعلنت الفنانة لقاء الخميسى، عن سلبية اختبار فيروس كورونا "كوفيد - 19" التى أجرته عقب العودة من الجونة ، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله.. نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع".

وجاء ذلك بعدما أعلنت الفنانة زينب غريب، إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أى حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.