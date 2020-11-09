شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يكشف عن مهارته فى رياضة الجولف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم سعد لمجرد في فيديو جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أثناء ممارسته رياضة الجولف، حيث ظهر في الفيديو وهو يلعب تلك الرياضة المفضلة له، ويضرب الكرة أكثر من مرة، فيما علق على الفيديو بكتابة : "ذكريات استثنائية".



سعد لمجرد يمارس الجولف

وكان وجه الفنان سعد لمجرد الشكر للنجمة نبيلة عبيد فى وقت سابق، بعد نشر مقطع فيديو يستعرض مشاهد لها من فيلم " الراقصة و السياسى" على أغنيته الجديدة " عدى الكلام".

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سعد لمجرد

وكتب سعد لمجرد، قائلا:" جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى و ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك" لترد عليه نبيلة قائلة:" نورتنى".

وكانت الفنانة نبيلة عبيد، قد شاركت جمهورها بمقطع فيديو جديد يستعرض مشاهد من فيلم "الراقصة والسياسى"، منها رقصات للنجمة الكبيرة فى إطار أحداث الفيلم، فيما جاءت فى خلفيه الفيديو أنغام وكلمات أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربى سعد لمجرد، ونشرت نبيلة، الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليه: "الجمال عدى الكلام.. سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز.. المشاهد من فيلم الراقصة والسياسى.. وحشتونى.. مساء الفل على عيونكم".