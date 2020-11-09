شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ينطلق 16 نوفمبر بمشاركة 15 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك ان انطلاق أي مهرجان في الوقت الحالي يعد مجازفة وتحدي بسبب الظروف العالمية والذعر من انتشار فيروس كورونا مرة أخري ولكن صناع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي قبلوا التحدي وسيطلقون الدورة الخامسة من المهرجان والتي تأجلت من شهر أبريل2020 إلي شهر نوفمبر 2020 كموعد ثابت للمهرجان فيما بعد برعاية الدكتورة الفنان إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي أكدت إن إطلاق شعلة المهرجان في دورته الجديدة الاستثنائية من مدينة السلام يؤكد للعالم حضارة مصر العريقة التى ترتكز الى الوان من الابداع ، واشارت ان المسرح المصري يشهد حاليا حراكا ثريا وملفتا ، مضيفة ان انطلاق مهرجان مسرحي دولي في مدينة سياحية يحمل الكثير من القيم السامية التى تؤكد قيمة ومكانة الوطن فى قلب العالم ويعمل على زيادة الزخم الثقافي والفني على ساحة الابداع المصرى .

كما يقام المهرجان برعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الذي أكد علي استعدادات المدينة وجاهزيتها لاستقبال الضيوف من كل دول العالم طبقا لقرارات مجلس رئاسة الوزراء بنسبة 50 % اشغالات ، واشار ان المدينة مازالت تستقبل ضيوفها السياح من كل دول العالم حيث أن شرم الشيخ تسجل معدلا جيدًا منذ عدة أشهر في التصدي لجائحة كورونا باعتبارها من المدن التي لا تسجل اصابات علي مستوي محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، ومحافظة جنوب سيناء ، واكد تقديم كافة التيسيرات والامكانيات لإقامة هذا الحدث الكبير .



مازن الغرباوي

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى ودولى يختص بالشباب على أرض سيناء الحبيبة وتحديدا بمدينة شرم الشيخ ويعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن فى تطوير الشق السياحى والاقتصادى وفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ تتفق مع أهداف التنمية المستدامة ولذلك تتضافر كافة الجهود من كافة الأجيال لصناعة هذا المهرجان ممثلة فى الرئيس الشرفى للمهرجان سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة/ سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير محمد صبحي مع مجموعة من الشباب الواعد منهم المدير العام للمهرجان الدكتورة إنجي البستاوي والفنان طارق صبري.

وصرح النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان بأن إقامة الدورة خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2020 يعد تحدي كبير ولكنه يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة ويعكس قدرة المسرح على احتلال الصدارة فى مواجهة التحديات ، مشيرا الى الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية المتبعة .

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سميحة ايوب سيدة المسرح العربي

كما أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي والرئيس الشرفي للمهرجان بأن المهرجان ينمو ويتطور دورة بعد أخرى وانطلاق تلك الدورة يؤكد علي تحدي الشباب الذي هو شعار المهرجان منذ انطلاقه فقد ولد شابا ومستمر في شبابه وانطلاقه حاليا يعبر عن استعداد مصر لاستقبال الضيوف كما يدعم حركة السياحة التي بدأت تعود بقوة .

وكشف رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي أن تلك الدورة تعد دورة استثنائية وبها الكثير من التحديات كان في مقدمتها إقناع فرق مسرحية دولية عالمية للحضور إلي مصر والمشاركة في المهرجان وبالفعل نجحنا في ذلك فيشارك معنا في هذه الدورة 15 دولة من مختلف دول العالم منها : السعودية ، إيطاليا اسبانيا ، كوسوفو ليبيا ، السودان ، صربيا، كينيا ، كوت ديفوار، سلطنة عمان ، الأردن ، البحرين ، لبنان ، العراق ، تونس .



الدكتورة انجي البستاوي

وتؤكد الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان : هذه الدورة بها الكثير من التحديات بالفعل فنحن نعمل بنصف الميزانية المخصصة للمهرجان ومع ذلك نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعاقدنا مع شركة طبية تعمل معنا كشريك طبي لتوفير كافة المستلزمات الوقائية ، ونجاح تلك الدورة هو إثبات للعالم أجمع أن مصر بلد حاضنة للثقافة والفن وتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ وفتح آفاق واسعة لخلق سوق دولى ثقافى وسياحى سنوى بمدينة شرم الشيخ وتنشيط الحركة المسرحية على مستوى مصر والتظافر مع الحركات المسرحية العالمية.

وصرح النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان بأن إقامة الدورة خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2020 يعد تحدي كبير ولكنه يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة ويعكس قدرة المسرح على احتلال الصدارة فى مواجهة التحديات ، مشيرا الى الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية المتبعة .

كما أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي والرئيس الشرفي للمهرجان بأن المهرجان ينمو ويتطور دورة بعد أخرى وانطلاق تلك الدورة يؤكد علي تحدي الشباب الذي هو شعار المهرجان منذ انطلاقه فقد ولد شابا ومستمر في شبابه وانطلاقه حاليا يعبر عن استعداد مصر لاستقبال الضيوف كما يدعم حركة السياحة التي بدأت تعود بقوة .