شكرا لقرائتكم خبر عن معشوق النجمات كريستيان كوان سر بريق نيكى ميناج فى كليبWhat That Speed Bout والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " نيكى ميناج " واحدة من أكثر نجمات العالم بحثا عن الإطلالة الأنيقة وتجد أن إتباع خطوط الأزياء والموضة أمر ضرورى لا يمكن تجاهله و ذلك سواء بحياتها الشخصية أو بأعمالها الفنية .

استطاعت نيكى ميناج البالغة من العمر ( 37 عاما ) أن تخطف الأنظار والأذهان نحوها و ذلك بظهورها فى كليبها الجديد " What That Speed Bout" و الذى تعاونت فيها مع Mike WiLL Made-It و مغنى الراب YoungBoy Never Broke Again .

Advertisements

فقد أعلنت ميناج أنها صورت الكليب قبل أن تنجب مولودها الأول ، و قد أظهرت ميناج بالتأكيد أناقتها و بريقها و كأن فترة الحمل كانت بنسبة لها فرصة مهمة لكى تبدو أكثر جمالا ، فقد فاجأت عشاقها بظهورها بأحدث خطوط الأزياء و الموضة ، حيث تحولت واحدة من إطلالاتها بالكليب لمحط تركيز المعنيين بالأزياء و الموضة حيث كانت ترتدى معطف من الفراء leopard print مزود بسلاسل تعمل علامة الدولار ، و قد حمل المعطف توقيع دار أزياء " Christian Cowan " .



ميناج

ولمن لا يعرف أن كريستيان كوان هو مصمم الأزياء البريطانى الذى تعشق تصميماته عدد كبير من أهم و أشهر نجمات العالم و أبرزهن نجمة تليفزيون الواقع كيلى جينر و النجمة العالمية جنيفر لوبيز كذلك النجمة الشهيرة ميجان ترينور وغيرهم.



من الكليب



من الكليب (1)