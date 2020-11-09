- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن معشوق النجمات كريستيان كوان سر بريق نيكى ميناج فى كليبWhat That Speed Bout والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " نيكى ميناج " واحدة من أكثر نجمات العالم بحثا عن الإطلالة الأنيقة وتجد أن إتباع خطوط الأزياء والموضة أمر ضرورى لا يمكن تجاهله و ذلك سواء بحياتها الشخصية أو بأعمالها الفنية .
استطاعت نيكى ميناج البالغة من العمر ( 37 عاما ) أن تخطف الأنظار والأذهان نحوها و ذلك بظهورها فى كليبها الجديد " What That Speed Bout" و الذى تعاونت فيها مع Mike WiLL Made-It و مغنى الراب YoungBoy Never Broke Again .
فقد أعلنت ميناج أنها صورت الكليب قبل أن تنجب مولودها الأول ، و قد أظهرت ميناج بالتأكيد أناقتها و بريقها و كأن فترة الحمل كانت بنسبة لها فرصة مهمة لكى تبدو أكثر جمالا ، فقد فاجأت عشاقها بظهورها بأحدث خطوط الأزياء و الموضة ، حيث تحولت واحدة من إطلالاتها بالكليب لمحط تركيز المعنيين بالأزياء و الموضة حيث كانت ترتدى معطف من الفراء leopard print مزود بسلاسل تعمل علامة الدولار ، و قد حمل المعطف توقيع دار أزياء " Christian Cowan " .
ميناج
ولمن لا يعرف أن كريستيان كوان هو مصمم الأزياء البريطانى الذى تعشق تصميماته عدد كبير من أهم و أشهر نجمات العالم و أبرزهن نجمة تليفزيون الواقع كيلى جينر و النجمة العالمية جنيفر لوبيز كذلك النجمة الشهيرة ميجان ترينور وغيرهم.
من الكليب
من الكليب (1)
من الكليب (3)
كانت هذه تفاصيل خبر معشوق النجمات كريستيان كوان سر بريق نيكى ميناج فى كليبWhat That Speed Bout لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.