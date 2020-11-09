شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان ماليزيا السينمائى الدولى لـ 2021 بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تأجيل النسخة الرابعة من مهرجان ماليزيا السينمائي الدولي (MIFFEST) حتى أوائل عام 2021 بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي بدأت مؤخرًا هناك.

وستواصل جوائز الأكاديمية الآسيوية الإبداعية ومقرها سنغافورة خططها لإقامة حفل في ديسمبر ، ولكن بشكل افتراضي بالكامل، وقالت رئيسة ومؤسِّسة MIFFEST جوان جوه : "وفقًا لآخر إجراءات التي أعلنتها الحكومة ، لا يُسمح بالأنشطة في دور السينما بشكل صارم خلال فترة المقبلة لحين إشعار اخر، وبما أن مهرجان الفيلم سيقام فعليًا في دور السينما المحلية ، فقد قررت لجنة المهرجان تأجيل الحدث حتى عام 2021".

وتم إغلاق دور السينما في ماليزيا للمرة الثانية بعد أن أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل في وقت سابق من هذا الشهر ، بسبب موجة جديدة من COVID-19 في منطقة وادي كلانج المكتظ بالسكان، وقالت بعض دور السينما إنها ستغلق لمدة شهر على الأقل ، لكنهم لم يكونوا متأكدين مما إذا كان هذا التاريخ سيستمر.