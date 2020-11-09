الليلة.. سهرة غنائية لمدحت صالح في الأوبرا المصرية

يستعد الفنان مدحت صالح، لحفله الغنائي المقرر إقامته مساء اليوم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في الأوبرا المصرية.
يقام الحفل في تمام الساعة الـ 8 مساءً، على مسرح النافورة المفتوح، بمشاركة الفنان سعد رمضان، والفنانة إيمان عبدالغني، مع عازف البيانو عمرو سليم، وقيادة موسيقية من المايسترو أحمد عامر.
ضم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 عددًا كبيرًا من نجوم الغناءالعربي، أبرزهم "مدحت صالح، خالد سليم،عاصي الحلانيصابر الرباعي"، ومجموعة غنائية مميزة من أصوات الأوبرا، وتستمر فعالياته على مدار 10 أيام متتالية على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة (معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، النافورة، الصغير"، بالإضافة إلى أوبرا الأسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية، هى: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.
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