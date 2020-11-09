محمد رمضان يثير الجدل على السوشيال ميديا بـ لوك جديد

أثار الفنان محمد رمضان جدلاً كبيرا على السوشيال ميديا، بعد ظهوره بلوك جديد في شعره.
ونشر "رمضان" مقطع فيديو جدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وظهر في الفيديو بتغير في لون شعره للأبيض، معلقاً:" اللي راح بلطي واللي جي جمبري ".
شاهد الفيديو ..
وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.
ويشارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، والذي أوشك المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابته،ومن المقرر أن ينافس به في سباق دراما رمضان المقبل، كما انتهى مخرج العمل محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير، وتجرى الشركة المنتجة حاليًا وهى سينرجى إبرام باقى التعاقدات.
وتم التعاقد بشكل رسمى مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجاري التعاقد مع باقى النجوم، استعدادًا لانطلاق التصوير في الكثير من الأماكن في القاهرة.
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