فيديو.. رامي عياش يجتاز الـ 4 مليون مشاهدة بأغنية "دقي يامزيكا"

حقق الفنان رامي عياش، بأغنيته الجديدة "دقي يامزيكا"، أكثر من 4 مليون مشاهدة، وذلك في 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: منة عدلي القيعي، ألحان: عبدالرحمن رشدي، توزيع: النابلسي، تم طرحها للمرة الأولى في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية. الجونة في دورته الرابعة التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية. يقول مطلعها "دقي يا مزيكا انا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي دقي يا مزيكا وانا معاكي. Advertisements

في ناس سهرانه و سمعاكي خودينا للسيما و نسينا خلينا نتوه كده جواكي خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا في حاجات حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا". يذكر أن آخر إصدارات رامي الغنائية كانت من خلال أغنية "أنا ثائر"، التي تم طرحها خلال سبتمبر الماضي، وحققت أكثر من 80 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

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