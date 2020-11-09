الأحد.. ميدو بشير يحيي حفلًا فى ساقية الصاوي

يستعد الفنان ميدو بشير لاحياء حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

الفنان ميدو بشير هو مطرب مصري من جنوب

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الصعيد، يُغنى ويُلحن أعمالًا خاصة به مثل يا شمس غيبى ونسمة ولحظة جنون، كما يُغنى أغنيات من الفلكلور الجنوبى، كمحاولة منه لنشر هذا الفن.

كانت بدايته عام 2012 عندما بدأ يُغنى فى الحفلات النوبية، لكن بدايته الحقيقية كانت عام 2015 عندما انشأ فرقته الخاصة، وكانت أول حفلاته فى شهر فبراير عام 2016 فى علبة ألوان بالزمالك، بعدها قدم العديد من الحفلات منها فى دار الأوبرا المصرية وعلى المسرح العائم بجاردن سيتى.