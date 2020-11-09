عزمي من جديد مع الكمان والكيان في ساقية الصاوي

تسعد ساقية عبدالمنعم الصاوي بتنظيم حفل موسيقي لعازف الكمان "عزمى" مع فرقته "الكيان"، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من نوفمبر على مسرح النهر فى تمام الثامنة مساءً.
ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 بالقاهرة خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلىمتابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة.
ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.
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