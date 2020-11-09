السبت.. فريق سكيليتون يحيي حفلًا في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي لفريق سكيليتون، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 14 نوفمبر، على خشبة مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً.
سكيليتون فريق مصرى يعيد أغنيات ل توينتي ون بيلوتس الفريق الاميركي الذى بدأ في كولومبوس- اوهايو ، يقدمون انواع مختلفه منالموسيقى مثل " روك، بوب، اليكترو".
بداية الفريق كانت في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ ، وقاموا بتقديم حفلتين فى "دا فينيو" وكان الحضور أكثر من ١٠٠ فى الحفله الاولي والثانية.
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