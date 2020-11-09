عن طريق البصلة.. آسر ياسين يختبر نفسه من كورونا : مش حاسس بطعمها

شارك الفنان اَسر ياسين، جمهوره بمقطع لاختبار وجود فيروس كورونا من عدمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير"انستجرام".

و قام آسر بعمل اختبار منزلي للكورونا، بأكل "بصل"، لكنه لم يستطيع تذوق

طعمه، وعلق قائلاً:" مش حاسس بطعمها تفتكروا دى كورونا"، حيث أن اعلان التحليل الخاص بالفيروس لم يتم صدوره بعد.

جاء اختبار آسر، بسبب عدة إصابات بالفيروس لفناني

Advertisements

مهرجان الجونة بعد عودتهم من هناك، حيث انه كان من ضمن المشاركين فيه.

كانت اَخر أعمال الفنان اَسر ياسين فيلم "صاحب المقام"، بمشاركة الفنانة يسرا و أمينة خليل، الفيلم من اخراج ماندو العدل، وتأليف ابراهيم عيسي، وتم عرض الفيلم على احدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

شاهد الفيديو من هنا