شارك الفنان اَسر ياسين، جمهوره بمقطع لاختبار وجود فيروس كورونا من عدمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير"انستجرام".
و قام آسر بعمل اختبار منزلي للكورونا، بأكل "بصل"، لكنه لم يستطيع تذوقطعمه، وعلق قائلاً:" مش حاسس بطعمها تفتكروا دى كورونا"، حيث أن اعلان التحليل الخاص بالفيروس لم يتم صدوره بعد.
جاء اختبار آسر، بسبب عدة إصابات بالفيروس لفناني
كانت اَخر أعمال الفنان اَسر ياسين فيلم "صاحب المقام"، بمشاركة الفنانة يسرا و أمينة خليل، الفيلم من اخراج ماندو العدل، وتأليف ابراهيم عيسي، وتم عرض الفيلم على احدى المنصات الترفيهية الشهيرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر عن طريق البصلة.. آسر ياسين يختبر نفسه من كورونا : مش حاسس بطعمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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