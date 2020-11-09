الجمعة.. علي الهلباوي يحيي حفلًا للإنشاد الديني في ساقية الصاوي

يحيى المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 13 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي" خلال الحفل مجموعة مميزة من أجمل الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات ومنها : "قل للمليحة، دوم، مرسال لحبيبتي".

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ويشار إلى أن المنشد علي الهلباوي المنشد والمرتل

يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغنى والشاعر.

قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.