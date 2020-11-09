صورة..يسرا من كواليس أغنية "دقي يامزيكا"

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بصورة لها من كواليس تصوير كليب"دقي يا مزيكا"، عبر جسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير"انستجرام".

و علقت "العودة للتصوير"، دقي يا مزيكا" للفنان رامي عياش،

و تم طرح الأغنية في حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، و شارك عدد من الفنانين من مختلف الأعمار و الجنسيات في الكليب الخاص بها.

و كانت اخر أعمال الفنانة يسرا فيلم صاحب المقام بمشاركة " آسر ياسين، و امينة خليل، بيومي فؤاد" الفيلم من تأليف ابراهيم عيسي و إخراج ماندو العدل، و تم عرضه على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، خلال أغسطس الماضي.