صورة..يسرا من كواليس أغنية "دقي يامزيكا"

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بصورة لها من كواليس تصوير كليب"دقي يا مزيكا"، عبر جسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير"انستجرام".
و علقت "العودة للتصوير"، دقي يا مزيكا" للفنان رامي عياش،و تم طرح الأغنية في حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، و شارك عدد من الفنانين من مختلف الأعمار و الجنسيات في الكليب الخاص بها.
و كانت اخر أعمال الفنانة يسرا فيلم صاحب المقام بمشاركة " آسر ياسين، و امينة خليل، بيومي فؤاد" الفيلم من تأليف ابراهيم عيسي و إخراج ماندو العدل، و تم عرضه على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، خلال أغسطس الماضي.
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