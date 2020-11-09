هل يغادر كريستيانو رونالدو نادي يوفينتوس ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 05:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أنباء عن نية نادي يوفينتوس بيع الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان قد أصيب مهاجم يوفنتوس الإيطالي رونالدو خلال مباراة فريقه أمام مضيفه لاتسيو أمس الأحد، في الدقيقة الـ75 وأمسك بقدمه اليمنى متألما بعد أن سدد الإسباني لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو بقدم النجم البرتغالي (الذي كان مندفعا) بدلا من الكرة، وذلك ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وبحسب ما نقله موقع “آس” الإسباني، تدرس إدارة النادي الإيطالي خيار بيع اللاعب، بسبب الظروف المالية التي يمر بها الفريق التي تسببت بها جائحة كورونا، بالإضافة لراتبه المرتفع.

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو، مع يوفنتوس حتى يونيو 2022، ولكن مسؤولو يوفنتوس يدرسون حاليا بدلا من تمديد عقد اللاعب، بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل الحصول على الأموال جراء عملية البيع.

يحصل صاحب الـ 35 ربيعا، برفقة نادي السيدة العجوز، على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو، وهو ما يمثل خمسة أضعاف راتب اللاعب الأعلى أجرا في الفريق من بعده زميله في الهجوم الموهوب الأرجنتيني باولو ديبالا.

يذكر بأن البرتغالي تعرض لإصابة في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي، ليقرر مدرب الفريق إخراجه دافعا مكانه الأرجنتيني ديبالا.