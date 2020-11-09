تراند اليوم : برياضة قوس قزح .. ناهد السباعي وقفت الشط علي رجل – إتفرج

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها بصور لقضاء بعض الوقت على شاطئ البحر.

ونشرت ناهد السباعي الصور عبر حسابها على Instagram وظهرت وهي تمارس رياضة اليوجا المفضلة لديها، وفي صورة أخرى ظهرت معها والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وكتبت السباعي معلقة: “كلما اشتدت العاصفة كلما أشرق قوس قزح”.

على جانب آخر تنتظر ناهد السباعي عرض فيلمها الجديد “ماكو” في السينمات.

فيلم “ماكو” بطولة عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف‎.‎

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‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، ‏وأحداثه ‏مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في ‏أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات.‏

يشار إلى أن ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “النهاية”.

مسلسل “النهاية” من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.