تراند اليوم : عمرو الليثى يشيد بأم مصرية ربت 3 أولاد من ذوى الاحتياجات الخاصة

استضاف الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة ، الست روحية محفوظ حبيب بإحدى قرى محافظة المنوفية، سيدة بألف رجل وألف سيدة رغم قلة حيلتها وكبر سنها، ظلت ترعى 3 معاقين، طيلة 41 عامًا عمر من الشقاء والعناء، تركها زوجها منذ 27 عامًا وتخلي عنها وترك لها مسؤولية الأبناء المعاقين، وتخلي عنها ولا تعلم عنه شئ حتى يومنا هذا.

بدأت قصتها بإنجاب ٤ أولاد 3 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى الرغم أنه ليس بيدها وكانت إرادة المولى عز وجل، لكن زوجها تخلّى عنها في أول الطريق وتركها بمفردها تواجه مسئولية تربيتهم والعمل لتلبية احتياجاتهم اليومية دون أن تلجأ لأحد، حيث إنها تقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت وحتى مع وصولها لسن الستين، تقدم لهم كافة الرعاية، وتهتم بأعمال الحقل الخاص بها بيدها لتسعى وراء رزقها.

و قالت الست روحية ان اعمار أولادها الاربعة من الأربعين إلى 27 عاما وولد واحد فقط معافى محمد ، وظلت تكافح حتى أكمل تعليمه وأصبح مهندسًا، أما الثلاثة الآخرون فهم بيدها أينما ذهبت سواء إلى الحقل أو قضاء مستلزماتها.

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و قالت السيدة روحية إنها قضت عمرها في خدمة أبنائها ودائمًا ما ينتابها الخوف عليهم “ربنا يجعل يومهم قبل يومي علشان ميتبهدلوش وميلاقوش حد يرعاهم ويأكّلهم”، لافتة إلى أنها دائمًا ما تحمد الله برغم كل شيء ولا تتمنى إلاّ أن يحفظ لها ولدها الوحيد المعافى.

أضافت الأم روحية أنها تصحو كل فجر للصلاة تعد الإفطار وتطعم أولادها وتقوم بتغير ملابسهم وعمل ما يلزم لهم لأنهم كبار بتصرفات الأطفال الصغار، وتأخذهم معها إلى الحقل يجلسون معها حتى تتم أعمالها وترجع بهم إلى المنزل لتعد وجبة الغداء.

و طالب المهندس محمد ابن الست روحية دعم برنامج واحد من الناس ليها بان تكون الام المثالية على مستوى مصر هذا العام .

و اكد الليثى على دعم البرنامج للست روحية و انها الام المثال لبرنامج واخد من الناس .



