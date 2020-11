تراند اليوم : تستقبل OSN شهر نوفمبر مع باقة جديدة من المحتوى الترفيهي الحصري- شاهد

كشفت شبكة OSN عن باقة متميزة من البرامج والأفلام لشهر نوفمبر، بدءاً من سلسلة إنتاجاتها الأصلية مثل العرض الأول للمسلسل الحربي No Man’s Land الذي تدور أحداثه في سوريا والبرنامج الكوميدي المميز يلا نتعشى، ووصولاً إلى أنجح أعمال Disney+ الأصلية وHBO ليحظى المتابعون بمحتوى ترفيهي فريد طوال الشهر.

ويغوص مسلسل No Man’s Land، أحدث انتاجات الشبكة، في أعماق الحرب السورية من خلال قصة متعددة الأبعاد حول الروابط العائلية والتحالفات والصراعات المشوقة.

فيما يعود مسلسل His Dark Material من HBO الحائز على جائزة إيمي بموسمه الثاني ليصحب المشاهدين مجدداً إلى عالم من الخيال والمغامرة. كما تقدم الشبكة مجدداً الدراما الطبية الرومانسية الأشهر Grey’s Anatomy حصرياً عبر شاشتها، بالإضافة إلى توفّر المجموعة الكاملة من مواسم السلسلة، من 1 حتى 16.

ومن المقرر أن تطلق OSN قسم Adult Swim في 12 نوفمبر لتقدم باقة غنية بأكثر من 170 مسلسل كرتوني كوميدي معاصر مثل Rick and Morty وRobot Chicken وThe Venture Bros.

أما بالنسبة للمشاهدين الصغار، فتخصّهم الشبكة بمجموعة لا متناهية من المسلسلات والأفلام، بما في ذلكStar Wars Resistance من إنتاجات Disney+ الأصلية حصرياً عبر شاشتها.

المسلسلات العربية

برنامج يلا نتعشى من إنتاج OSN، حلقات جديدة كل أسبوع من الأحد إلى الخميس مع ترجمة إنجليزية

عالم المتزوجين، مسلسل كوري مدبلج إلى اللغة العربية مع ترجمة إنجليزية

فلانتينو، مسلسل جديد من بطولة النجم عادل إمام سينطلق في 24 نوفمبر

Meglin، العرض الأول في 25 نوفمبر

طائر الصباح، مسلسل تركي يُعرض من الأحد إلى الخميس مع ترجمة إنجليزية

التفاح الحرام، مسلسل تركي يُعرض من الأحد إلى الخميس مع ترجمة إنجليزية

حب في 100 يوم، حلقات جديدة مع ترجمة إنجليزية

عافك الخاطر، العرض الأول في 26 نوفمبر

الأفلام العربية والأفلام القصيرة

عقدة الخواجة،العرض الأول في 6 نوفمبر

أسبوع ويومين، العرض الأول في 15 نوفمبر

هذه ليلتي، العرض الأول في 15 نوفمبر

الحد الساعة خمسة، العرض الأول في 15 نوفمبر

حبيب، العرض الأول في 15 نوفمبر

حنة ورد، العرض الأول في 15 نوفمبر

آمن جداً، العرض الأول في 15 نوفمبر

ما تعلاش عن الحاجب، العرض الأول في 15 نوفمبر

أسوار عالية،العرض الأول في 20 نوفمبر

حملة فرعون،العرض الأول27نوفمبر

إنتاجات DISNEY+ الأصلية

Marvel 616 (الموسم الأول)، العرض الأول في 21 نوفمبر

Lego x Star Wars HOLIDAY SPECIAL (الموسم الأول)، العرض الأول في18 نوفمبر

The Wonderful World of Mickey Mouse (الموسم الأول)، العرض الأول في 19 نوفمبر

Star Wars Resistance (الموسم الثاني)، العرض الأول في 4 نوفمبر

Bunk’d (الموسم الثاني)، متوفر الآن

المسلسلات الإنجليزية

No Man’s Land من إنتاج OSN (الموسم الأول)، متوفر الآن

Grey’s Anatomy (الموسم 17)، العرض الأول في 13 نوفمبر

Station 19 (الموسم الرابع)، العرض الأول في 13 نوفمبر

Industry (الموسم الأول)، العرض الأول في 10 نوفمبر

His Dark Materials (الموسم الثاني)، العرض الأول في 17 نوفمبر

الأفلام الإنجليزية

ثلاثية The Godfather، العرض الأول في 5 نوفمبر

Villain، العرض الأول في 13 نوفمبر

Paydirt، العرض الأول في 6 نوفمبر

Crypto، العرض الأول في 21 نوفمبر

The Invisible Man، العرض الأول في 7 نوفمبر

Fantastic 4، العرض الأول في نوفمبر (سيحدَد الموعد لاحقاً)

The Rhythm Section، العرض الأول في 20 نوفمبر

Gretel & Hansel، العرض الأول في 26 نوفمبر

الأفلام الوثائقية

Advertisements

Clash of the Gods (الموسم الأول)، متوفر الآن

Apollo the Forgotten Films (الموسم الأول)، العرض الأول في 10 نوفمبر

Above and Beyond (الموسم الثالث)، العرض الأول في 11 نوفمبر

NASA and SpaceX: Journey of the Future (الموسم الأول)، العرض الأول في 12 نوفمبر

Man v. The Universe (الموسم الخامس عشر)، العرض الأول في 10 نوفمبر

تلفزيون الواقع

Keeping Up with The Kardashians (الموسم 19)، يُعرض يوم الأحد من كل أسبوع

Celebrity Game Face (الموسم الأول)، يوم الاثنين من كل أسبوع اعتباراً من موعد العرض الأول في 9 نوفمبر

Dating #NoFilter (الموسم الأول)، يوم الاثنين من كل أسبوع اعتباراً من موعد العرض الأول في 9 نوفمبر

Dr.90210 (الموسم الأول)، يوم الخميس من كل أسبوع اعتباراً من موعد العرض الأول في 29 نوفمبر