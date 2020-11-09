تراند اليوم : شاهد.. إطلالة “رانيا فريد شوقي” في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية

بدأت منذ قليل فعاليات ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للدورة الـ 36، برئاسة الأمير أباظة.

وظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي بإطلالة هادئة برفقة عدد من الإعلاميين والصحفيين قبل ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي والذي يحمل اسمه الدورة الـ 36 من المهرجان.

ومن المقرر أن يحضر الندوة عدد من نجوم الفن من بينهم المخرجة إيناس الدغيدي الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

يذكر أن الدورة الـ 36، من المهرجان انطلقت يوم 7 وتستمر فعالياته حتي يوم 12 نوفمبر من الشهر الجاري، مع وجود الإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضتها وزارة الصحة من أجل سلامة الحاضرين.

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