فرقة BTS الكورية تتفوق على نجوم عالميين وتحصد جوائز الميوزيك أوورد الأوروبية

مرة أخرى فرقة BTS الكورية تحصد الجوائز في حفل الأكبر في حفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV European Music Awards (EMAs) عن أفضل أغنية وأفضل فرقة

حيث تمكنت الفرقة الكورية من حصدّ 4 جوائز في المجموع ، بما في ذلك أفضل بث مباشر افتراضي يلاقي حضوراً لأكبر عدد من المعجبين

أغنية Dynamite تحصد جائزة أفضل أغنية

وقد نالت أغنية " Dynamite " للفرقة الكورية جائزة أفضل أغنية كما نال الفريق الشهير أيضا جائزة " أفضل فريق غنائى لهذا العام و هى الجائزة التى كان ينافس عليها عدد من أشهر الفرق و هم " BLACKPINK " و " 5 Seconds of Summer " و " Chloe x Halle " و " Little Mix " و " CNCO " .

BTS تتفوق على ليدي جاجا وجاستين بيبر

كذلك حصدوا جائزة " BIGGEST FANS " و التى كان مرشح لها عدد من اهم النجوم وهم ليدى جاجا و اريانا جراند و تايلور سويفت و جاستين بيبر و فريق " BLACKPINK " .